私はホノカ。結局明け方まで眠れず、睡眠不足で朝を迎えました。しかし苦労を訴えるも、ショウタは他人事……。まだ引っ越したばかりだというのに、状況は最悪です。それなのにショウタは私のことをからかうだけ、無神経さに失望しました。狭いリビングで気まずい時間が流れ、家族でいるのに孤独を感じます。しばらくしても状況は変わらず、夜泣き、壁ドン、他人事のショウタ。もうこんなところにいたくありません。私の心はいよい