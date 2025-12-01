2025年7月に静岡市駿河区の新築工事現場に侵入して電動工具などを盗んだ疑いで、自称会社員の24歳の男が12月1日に逮捕されました。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、静岡市駿河区東新田に住む自称会社員の男（24）です。警察によりますと、男は7月18日から20日までの間に、静岡市駿河区にあるマンションの新築工事現場に侵入し、丸ノコやブロワーなどの電動工具4点（時価総額6万6000円相当）を盗んだ疑いが持たれ