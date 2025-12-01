福岡県警田川署は1日、香春町の道路上で11月30日午後5時ごろ、帰宅中の男子中学生が見知らぬ男から「どこに住んでいるの」「パンあげる」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30歳くらいの小太り、黒っぽいフード付き上衣、水色っぽいスエットズボン着用。