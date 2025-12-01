れいわ新選組の代表選が1日告示され、立候補の受け付けが始まった。山本太郎代表の任期満了に伴うもので、国会議員の推薦があれば党員でなくても立候補できる。既に八幡愛衆院議員がX（旧ツイッター）で出馬意向を表明している。党幹部によると、複数人が出馬する見通しだ。投票は1日午後始まり、8日正午に締め切られる。同日夜に結果が発表される予定だ。15人の国会議員票と、地方議員や一般党員らに割り当てられた同数の15票