朝日生命保険は1日、ベトナムの生命保険会社「MVI生命」を買収すると発表した。約260億円でMVI生命の親会社から全株式を取得する。朝日生命として初めての海外保険会社の合併・買収（M＆A）。人口減などで国内生命保険市場の縮小が予想される中、海外での成長を目指す。朝日生命は「本件を皮切りにグループの、将来の収益の柱として海外事業を育成していく」としている。2026年中に手続きを完了させる予定。MVI生命は11年に