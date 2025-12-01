TBS系連続ドラマ、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（午後9時）第8回が11月30日放送され、世帯平均視聴率が10・6％だったことが1日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・5％だった。第8話あらすじは、亡くなった耕造（佐藤浩市）から相続馬限定馬主としてロイヤルファミリーを引き継いだ耕一（目黒蓮）は、栗須（妻夫木聡）に連れられ、北陵ファームのセリ市を見学に行く。そこで、自分が見初めた新馬を椎名（沢村