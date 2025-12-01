NGT48の浅生珠菜（19）が11月30日、SHOWROOM配信を行い卒業を発表した。浅生は富山県出身で4期生として23年に加入。24年1月の「NGT48劇場8周年記念公演」で初めてパフォーマンスを行った。今年9月の研究生公演で劇場公演デビューを果たした。「2年間は、思い返してみるとあっという間でした。憧れの先輩方や同期メンバーと過ごした時間は一生の宝物です」とコメント。そして「活動中に自分に自信を持てなくなったり、本当の自分を