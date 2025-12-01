ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１日、総合司会を務める「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜午前５時２０分）の出演を休んだ。理由の説明はなかった。番組冒頭、出演アナが並んであいさつする場に安住アナはいなかった。その場で不在の言及はなく、後に「安住アナは本日お休みです」とのみ告知された。午前６時前のあいさつ、８時前に行われる後続番組「ラヴィット！」ＭＣの川島明との引き継ぎトーク（この日は杉山真也アナ）