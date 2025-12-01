ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を欠席した。番組冒頭から姿はなく、途中で同局の宇賀神メグアナが「きょうはお休みです」とだけ伝え、理由などの説明はなかった。これにネット上では「今朝は安住さんお休みでちょっと寂しい１週間の始まりだ〜」「欠席、心配」「安住さん、理由なき休み」「週明けに安住アナが見られないと寂しいです」「