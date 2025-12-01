週明けビットコイン下落スタート、8万8000ドル割れ ビットコイン（ドル）(NY時間20:40) １ビットコイン＝87833.56（-3342.94-3.67%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間20:40) １ビットコイン＝13678320（-520596-3.66%） ※円はドル円相場からの計算値