米株価指数先物時間外取引下落、ダウは100ドル超安 東京時間09:49現在 ダウ平均先物DEC 25月限47630.00（-113.00-0.24%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6835.75（-23.75-0.35%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25362.50（-119.50-0.47%）