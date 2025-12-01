「ウマ娘 プリティーダービー」ラインクラフト役などで知られる声優の小島菜々恵(27)が1日、自身のXを更新。芸能事務所「株式会社 CLipCLover」に所属したことを発表した。小島は9月19日付で「ジャストプロボイス」を退所。この日「この度、 小島菜々恵は 『株式会社 CLipCLover』に所属する運びとなりましたことをご報告いたします」と発表した。「温かく迎えてくださった事務所の皆さまには、心より感謝申し上げます」とし