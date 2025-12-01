ロシアとの和平案をめぐり、アメリカとウクライナの高官がアメリカ南部・フロリダ州で協議しました。【映像】米・フロリダ州での協議の様子「残された課題は山積みだが、本日も非常に生産的で有意義な会合となり、さらなる進展があったと考える」（米 ルビオ国務長官）「我々の目標は、繁栄し強靭なウクライナだ。我々はウクライナの未来について議論した」（ウクライナ代表団 ウメロフ氏）フロリダ州で11月30日に行われた協議