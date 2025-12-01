ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓは大幅高。前週末２８日取引終了後、取締役の長谷川創氏が２億７０００万円を上限に自社株を取得すると発表した。期間は１２月１～２６日。この取得は長谷川氏個人の取引として実行され、一定の価格と条件の範囲で証券会社に一任されるという。今後の業績拡大へのコミットメントをより一層強化し、中長期的な企業価値向上に資すると判断した。これが材料視されているようだ。 出所：MINKABU