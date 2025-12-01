エーアイが３日ぶりに反発している。１１月２８日の取引終了後、東京証券取引所の承認を受けて、１２月５日付で東証グロース市場からスタンダード市場へ市場区分を変更することになったと発表しており、好材料視されている。 同社は、日本語音声合成エンジン「ＡＩＴａｌｋ」を用いた製品・サービスの開発・提供が主な事業。２６年３月期連結業績予想は、売上高１８億円（前期比２１．１％増）、経