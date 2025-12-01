アメリカ西部カリフォルニア州のパーティー会場で4人が死亡した銃撃事件で、子ども3人が死亡したことがわかりました。警察当局によりますと、カリフォルニア州北部ストックトンで、29日午後6時前、銃撃事件がありました。現場はパーティー会場で、15人が撃たれ、このうち4人が死亡しました。死亡した被害者のうち3人は、8歳、9歳、14歳の子どもで、もう1人は21歳でした。当時、家族ら100人以上が集まり、子どもの誕生日パーティー