トリケミカル研究所はストップ高の水準となる前営業日比５０３円高の３２９５円に買われた。前週末１１月２８日の取引終了後、２６年１月期第３四半期累計（２～１０月）の連結決算を発表した。売上高が１８０億１０００万円（前年同期比３７．４％増）、営業利益が４５億６１００万円（同３０．２％増）だったとしており、好業績を評価した買いが流入している。同社が手掛ける半導体製造用化学化合物の需要は、生成ＡＩの