ＳＷＣＣが反発している。同社は１１月２８日、グループのＳＤＳがベトナムの大手電線・巻線メーカーのＳＡＣＯＭと日本総代理店契約を締結したことを明らかにしており、これが材料視されているようだ。 これにより、ＳＤＳはＳＡＣＯＭが製造するモーター・トランス向け汎用巻線「１－ＰＥＷ」シリーズの独占販売を開始。ＳＤＳの多様な販売チャンネルとＥＣ通販サイト「蛙屋」