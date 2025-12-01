30日午前、秋田市牛島の線路上でクマ1頭が目撃されました。近くには城南中学校があり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、30日午前10時半ごろ、秋田市牛島東7丁目のJRの線路上にクマ1頭がいるのを、秋田市の20代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。現場の近くには城南中学校があり、警察が注意を呼びかけています。