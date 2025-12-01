午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５２０、値下がり銘柄数は１０１４、変わらずは７０銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がりは銀行、金属製品、水産・農林、陸運。値下がりで目立つのは鉱業、非鉄金属、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS