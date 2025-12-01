師走に入りましたね！12月は楽しいイベントが満載です！今週ご紹介するのは、もし自分があの映画の世界に入ったら、どんな人生の選択をしていくのか！？そんな没入体験が楽しめる！イベントです。『果てしなきスカーレット』公開記念『細田守監督作品と思考実験展』！なんだかワクワクしますよね！？細田監督といえば、『時をかける少女」『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』『未来のミライ』『竜とそば