まんだらけが大幅反発している。同社は前週末１１月２８日の取引終了後、１０月の月次売上高を発表。既存店売上高は前年同期比１５．２％増の１２億６７００万円となった。３カ月連続で前年同月を上回る結果となり、評価されたようだ。全店売上高は同１０．７％増の１２億９４００万円となった。年６回開催している大オークション大会が前年を超える結果となり、業績を後押しした。東京・秋葉原の既存店舗コンプレックスの