年齢とともにリスクが高まる骨粗しょう症。放置すると骨折や寝たきりにつながるリスクもあります。治療法には、食事療法、運動療法、薬物療法の3つがあります。今回は、「骨粗しょう症」のそれぞれの治療法について中谷先生に詳しく解説していただきました。 監修医師：中谷 創（つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック） 防衛医科大学校病院や自衛隊中央病院などで医師としての経験を積み、自衛隊札幌病院 整形