11月30日、山形県山形市内の神社からさい銭を盗もうとした男が警察に現行犯逮捕されました。 窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、山形市城北町の無職の男（65）です。 警察によりますと男は、30日の午後1時ごろ、山形市諏訪町一丁目の神社に設置されたさい銭箱から現金を盗もうとしたものの、神主に見つかり盗めなかったということです。 通報を受けた警察が駆けつけ、現場で事情を聞いた結果、男の犯行として現行犯逮捕しました