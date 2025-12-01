1日10時現在の日経平均株価は前週末比624.99円（-1.24％）安の4万9628.92円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は520、値下がりは1014、変わらずは70と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は177.82円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が99.27円、ファストリ が55.35円、フジクラ が38.44円、ＴＤＫ が22.06円と続いている。 プラス寄与度トップはセコム