1日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝155円80銭前後と、前週末午後5時時点に比べ49銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝180円78銭前後と21銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース