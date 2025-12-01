【モデルプレス＝2025/12/01】TBSで2026年1月4日よる9時から放送するスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』。このたび、ドラマの中に出てくる「ことば」の中から、もっとも『不適切にもほどがある！』を代表する言葉を決める「ふてほど語大賞」の年間大賞とトップテンを発表。ノミネートされた20語の中から視聴者投票を経て、記念すべき年間大賞は「チョメチョメ」に決定した。