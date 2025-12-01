アルペンスキーW杯の女子回転に出場した安藤麻＝30日、コッパーマウンテン（ゲッティ＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は11月30日、米コロラド州コッパーマウンテンで女子回転第3戦が行われ、安藤麻（日清医療食品）は合計1分53秒44で24位だった。前田知沙樹（村瀬組）は1回目35位で、途中棄権だった渡辺愛蓮（東海大）とともに2回目に進めなかった。ミカエラ・シフリン（米国）が合計1分48秒75で開幕3連勝を飾り