JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは30日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で最終日が行われ、首位から出た鈴木愛（セールスフォース）が6バーディー、3ボギーの69で回り、通算9アンダー。岩井千怜（Honda）とのプレーオフを制し、今季2勝目、通算22勝目を挙げた。2016年以来、9年ぶり3度目のメジャー制覇。賞金3000万円に加え、豪