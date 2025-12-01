2026年4月から自転車も「青切符」を切られます2026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。今後は自転車であっても、交通違反をすれば罰則を受けることになります。【そんな位置に!?】これが「日本一快適」な自転車レーンです（写真で見る）しかし、結局のところ自転車はどこを走るべきで、制度改正によって違反行為の取り締まりはどのように変わるのでしょうか