１日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）では、東京・神宮外苑のイチョウ並木に多くの人が集まり、車道に出たり、立ち入り禁止の柵の中に入って写真撮影をするなどの迷惑行為が話題になっていること、車両規制を行う時間を１時間繰り上げるなどの対応をしていることを伝えた。この件について、コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「これだけ多くの人が自分の写真を撮ること