【ロンドン＝市川大輔】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は１１月３０日、閣僚級会合を開き、従来の減産方針を維持することを決めた。日量２００万バレルの協調減産を２０２６年末まで続ける。次回の閣僚会合は２０２６年６月に開く。ＯＰＥＣプラスのうち、サウジアラビアやロシアなど有志８か国は同日、協調減産に加えて取り組んでいる自主減産の水準を２６年１〜３月