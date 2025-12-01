グラビアアイドルの三田悠貴（27）が11月30日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。水着ショットを投稿した。「12／10に4枚目のDVD『三田ちゃんパラダイス』発売します12／21には発売記念イベントも開催します！！ご予約はもうしてくれたかな？」と告知。「そして！！12／1（月）12時〜『三田ちゃんパラダイス』I−ONE TV定額会員より先行配信されるみたいです！発売前に一足先に見れちゃうみたい『限定特典映像