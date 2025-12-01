スコットランド１部のセルティックはリーグ戦第１４節のハイバーニアン戦に臨み、２―１で勝利した。日本代表ＦＷ前田大然はフル出場、同代表ＦＷ旗手怜央は後半３２分まで出場した。前半２７分に前田が前線からプレスをかけると、相手ＧＫからのパスを旗手がカット。前田にパスを送ると、ダイレクトで左足を合わせて先制に成功した。日本人コンビのショートカウンターで主導権を握ると、その１分後にもチームは追加点を奪って