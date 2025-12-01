1日午前9時48分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は浦河沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、北海道の浦河町です。【各地の震度詳細】■震度3□北海道浦河町■震度2□北海道函館市厚真町むかわ町日高地方日高町新冠町新ひ