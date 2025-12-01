きょう（1日）の東京株式市場で日経平均株価は、一時700円以上値下がりしました。先週はアメリカの利下げ観測などを背景としたニューヨーク市場の上昇を受け、続伸となった平均株価ですが、きょうは利益確定の動きが目立っています。銀行株などを除いた多くの銘柄で売り注文が出ています。