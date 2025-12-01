（資料写真）１日午前４時２０分ごろ、相模原市緑区のＪＲ横浜線橋本駅構内で、線路内に車が進入していると乗客から駅員に通報があった。影響で、横浜線は八王子─橋本間で一時運転を見合わせた。ＪＲ東日本によると、横浜線の上下計８本が運休。２本が最大１時間２０分遅れ、約３千人に影響した。