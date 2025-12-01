元NMB48のタレント福本愛菜（32）が11月30日までに、インスタグラムを更新。第1子のお宮参りのオフショットを公開した。福本は「昇龍めっちゃかっこいいしこの着物にして大正解やった」とつづり、8月に誕生した第1子のお宮参りショットを公開した。そして「撮影当日はいきなり雨降ってきてバッタバタやったから（絵文字で龍）ほぼ見えてへん感じやけど笑」と明かし、「何百枚って撮ってもらった中でオフショットが好評やったか