占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2025年12月の運勢を占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）【今月のカード：戦車（The Chariot）／正位置】「戦車」の正位置は、大きな前進や行動を暗示します。今月は、これまで悩んでいたことや物事を進めるのに最適な時期。ただし、自信のないことは無理に手を付けなくてもOK。いずれ最適なタイミングが見つかります。【今月のラ