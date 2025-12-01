占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2025年12月の運勢を占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）【今月のカード：女帝（The Empress）／逆位置】「女帝」の逆位置は、繊細な優しさを表します。今月は、あなたの心の優しさが周りの人を救う1カ月になるでしょう。ただし、周りの意見には流されないように。伝えたいことはしっかり話しても大丈夫。【今月のラッキーカラー：シル