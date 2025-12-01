俳優の岡田将生（36）が29日、Instagramを更新。プライベートショットを公開し反響が寄せられている。【映像】妊娠発表した妻・高畑充希との密着２ショット2024年11月、俳優の高畑充希（33）との結婚を発表した岡田。Instagramでは、フランス・パリを訪れた際の仲むつまじい夫婦密着ショットを公開しており、「へ！！！? サラッと本邦初公開！！？」「ラブラブ2ショット、こっちまで幸せな気分に！」と、話題になっていた。2