ソロシンガー・adieu (上白石萌歌)が、カンロ飴70周年を記念したスペシャルムービーに登場。柴田聡子による書き下ろし楽曲『元気?』のライブ映像と、美しい夕暮れのシーンを融合させた映像作品が1日よりWEBで公開される。 今回のコラボレーションは、「やさしい夕暮れに、素朴な甘じょっぱさがちょうどいい。」をテーマに制作。オレンジ色の夕焼けに柔らかな歌声と情緒的な映像が重なり合うことで、"やさしさ"や