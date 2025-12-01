中国メディアの環球時報は29日、「ジャーナリズムがいかにして無意味な中国パニックをあおるのか」とするオーストラリアメディア、パールズ・アンド・イリテーションズの記事を紹介した。記事はまず、キャンベラ・タイムズがこのほど、元自由党議員のパット・ファーマー氏について、中国軍と「深いつながり」を持つ中国の大学と協力関係にあるとした上で、最終的に「彼が何か悪いことをしたという示唆は一切ない」と伝えたことを取