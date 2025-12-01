【今月の運勢・2025年12月】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今月の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。自分のうさぎタイプを調べる誇り高くマイペースライオンうさぎの今月の運勢人間関係が広がるとき。金運も好調！あなたの正直さや真面目さ、決断力と行動力が人を惹きつけ、人間関係が広がっ