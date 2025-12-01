400万円で競り落とされた「能登寒ブリ」の高級ブランド「煌」＝1日午前、金沢市石川県の冬の味覚「能登寒ブリ」の高級ブランド「煌」の初競りが1日、金沢市の市場であり、同県能登町で水揚げされた重さ14.5キロのブリ1匹に、過去最高に並ぶ400万円の値が付いた。煌は14キロ以上で形が良いといった厳しい基準を満たすブリ。この日、今シーズンの認定が始まり、1匹が認定された。午前8時、威勢のよいかけ声で競りが始まり「日本