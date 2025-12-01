大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）らを擁して今季、球団史上初のワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャースだが、３連覇を目指す来季に向けて現地メディアでは今オフのトレードの可能性が続々と報じられている。ＭＬＢ公式サイトでは３０日（日本時間１２月１日）までに「全３０球団のトレード候補選手」の特集記事が組まれ、ドジャースからは第２捕手のＤ・ラッシング捕手（２４）の名前が挙げられた。同サイトは