井坂綾（いさか・あや）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12月1日の天気をお伝えします。「時間ごとの天気」日中は低い雲に覆われ、日差しは少ない見込みです。昼前後は雨雲が通過する可能性がありますが、雨は降っても一時的で、長く降り続くものではないでしょう。また、黄砂が予想されています。今のところ中国大陸での観測は一部ですが、空がぼんやりかすむ程度はあるかもしれません。「予想最高気温」前日と同じか、