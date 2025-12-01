マンホールカードお守り作成キット マンホールのふたは形が「全て丸」（全問正解）です。また「落ちない」、表面に凸凹があって「滑らない」として受験生に縁起が良いとされています。 受験生を応援して下水道事業をPRしようと、香川県丸亀市が「マンホールカードお守り作成キット」を12月13日から19日まで無料配布します。先着600人。 配布するのは、丸亀市市制施工20周年記念ロゴマ