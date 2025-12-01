１日の東京株式市場は売り買い交錯、寄り付きの日経平均株価は前営業日比６４円高の５万０３１８円と続伸。 前週末の欧州株市場は高安まちまちながら、ドイツやフランスなど主要国の株価は堅調な推移をみせたほか、感謝祭の祝日明けとなった米国株市場では短縮取引ながらＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに５営業日続伸と上値指向を維持しており、東京市場にも安心材料となっている。前週末１１月２８日のブラックフラ