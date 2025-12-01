ナブテスコが４日続伸している。１１月２８日の取引終了後に、自社株２９９万９４００株（消却前発行済み株数の２．４８％）を１２月１０日付で消却すると発表しており、好材料視されている。消却後の発行済み株数は１億１８０６万４６９９株となる。 出所：MINKABU PRESS